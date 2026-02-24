Transporte de personal daña cuatro vehículos tras choque en la Ignacio Rodríguez

Un camión de transporte de personal de maquiladora se vio involucrado en un aparatoso accidente vial que dejó como saldo cuatro vehículos con daños materiales, en el cruce de la avenida Ignacio Rodríguez y calle 16 de Septiembre.

De acuerdo con el informe preliminar de la autoridad, el conductor de la unidad marcada con el número económico M-491 circulaba de sur a norte sobre la avenida Ignacio Rodríguez cuando, presuntamente, realizó una maniobra evasiva para evitar un choque frontal.

Al volantear de manera intempestiva, perdió el control parcial y terminó impactando a cuatro automotores que se encontraban en el cruce.

Las unidades afectadas fueron una Jeep Mojave, una Chevrolet Tahoe, un Nissan Sentra y un Volkswagen Caribe, las cuales registraron diversos daños en carrocería.

Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y determinar responsabilidades. No se reportaron personas lesionadas de gravedad, únicamente cuantiosos daños materiales.

Posteriormente, representantes de las compañías aseguradoras arribaron al sitio para iniciar los trámites de evaluación y reparación de los daños ocasionados.