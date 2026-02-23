Recibe Bonilla reconocimiento de campesinos CNC por apoyo al sector rural

El alcalde Marco Bonilla recibió a manos de la Confederación Nacional Campesina (CNC) un reconocimiento para agradecer el apoyo que se le ha brindado al campo desde el Gobierno Municipal.

Lo anterior, ya que se brindó un apoyo económico para el viaje de la Delegación CNC Chihuahua al Puerto de Veracruz el pasado 6 de enero de 2025, contribuyendo de manera decisiva al cumplimiento de los objetivos y actividades de esta organización.

Esto contribuirá a mejorar la producción agrícola para beneficio de las familias de Chihuahua.