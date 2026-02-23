Maru Campos encabeza arranque de la Colecta Anual de Cruz Roja

La gobernadora Maru Campos encabezó el arranque de la Colecta Anual 2026 de la Cruz Roja Mexicana, donde llamó a las y los chihuahuenses a transformar la gratitud en apoyo concreto, para fortalecer su labor humanitaria.“La Cruz Roja no se sostiene sólo con vocación, se sostiene con el compromiso de todos.

Así que el día de hoy queremos pedir a los chihuahuenses que esta colecta sea una oportunidad de convertir nuestra admiración en respaldo y en solidaridad”, expresó la mandataria.

En el marco del 116 aniversario de la institución, la jefa del Ejecutivo hizo un llamado a la ciudadanía y al empresariado, para que una vez más demuestren su fuerza y apoyo como comunidad.

“Apoyemos con generosidad esta colecta y así como cada uno de nosotros cuenta con la Cruz Roja, asimismo demostremos hoy que ella también cuenta con nosotros”, añadió durante el acto que se desarrolló en el Patio Central del Palacio de Gobierno.

Agradeció a quienes portan el uniforme con orgullo y responsabilidad, desde quienes conducen las ambulancias hacia la emergencia, hasta a los que atienden, estabilizan y consuelan cuando cada segundo cuenta.

“No nada más nos inspiran y nos hacen seguir en nuestro camino, sino que también nos inspiran a trabajar con mayor fuerza, con mayor talento y con mayor capacidad para hacer las cosas mejor para los chihuahuenses”, añadió.

El director general de la Cruz Roja Mexicana, Luis Carlos Aguilera, dijo que gracias a la colaboración de la ciudadanía, en 2025 la institución realizó más de 61 mil servicios de ambulancia, 161 mil atenciones médicas y 3 mil servicios de rescate urbano en las 29 delegaciones con que cuenta en el estado.

Dijo que actualmente se dispone de un parque vehicular de 148 ambulancias y 33 unidades de rescate, por lo que esta colecta permitirá fortalecer la operación, equipamiento y capacitación del personal voluntario, así como la ampliación del despliegue en territorio chihuahuense.

La presidenta del DIF Estatal y presidenta honoraria de Cruz Roja Mexicana en el estado, María Eugenia Galván Antillón, convocó a la ciudadanía a sumarse a esta colecta anual.“No hay donativo pequeño ni grande.

Lo que importa es la actitud de apoyar, porque cada donación y cada gesto de solidaridad cuentan y fortalecen la capacidad de la Cruz Roja para atender emergencias”, apuntó.Durante el evento se hizo un homenaje póstumo a Blanca Lucía Frías, quien fungió como radio operadora durante más de 37 años, y a Simona Sigala, pionera en el servicio de enfermería y atención médica en la Cruz Roja.

También se entregaron reconocimientos a colaboradores de la institución.Al acto acudieron además la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera Sandoval; el presidente del Congreso del Estado, Guillermo Patricio Ramírez; el secretario de Salud, Gilberto Baeza y el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya.