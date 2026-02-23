Familiares de mineros desaparecidos exigen que el caso no se cierre: “Nos siguen faltando cinco”

A través de una publicación en redes sociales, el colectivo Mineros Desaparecidos reiteró su exigencia de justicia y localización para cinco trabajadores cuya ausencia, aseguraron, no puede quedar en el olvido.

En el mensaje difundido, los familiares señalaron que, pese al paso de los días y la circulación de nuevas noticias, la situación de fondo no ha cambiado. “Mientras algunos quieren cerrar el tema, a nosotros nos siguen faltando cinco”, expresaron, dejando en claro que el dolor y la incertidumbre continúan.

El posicionamiento enfatiza que la desaparición de los mineros no puede archivarse ni normalizarse. “No se archiva el dolor, no se borra la ausencia, no se entierra la verdad”, subrayaron en el texto, donde también recalcan que las familias siguen esperando respuestas claras y resultados concretos en las investigaciones.

Asimismo, advirtieron que no permitirán que el caso “se enfríe” ni que la desaparición se convierta en un asunto olvidado por las autoridades o la opinión pública. “Esto no se ha terminado. No se puede quedar en el olvido. Los queremos de regreso”, concluye el mensaje.

Hasta el momento, las familias mantienen su exigencia de avances firmes por parte de las autoridades correspondientes y reiteran que continuarán alzando la voz hasta conocer el paradero de los cinco mineros desaparecidos.

Diez mineros de la empresaVizla Silver Corp fueron privados de la libertad el 23 de enero de 2026 en Concordia, Sinaloa, presuntamente por un grupo armado vinculado a los Chapitos. Hasta el 10 de febrero de 2026, cinco cuerpos fueron hallados en una fosa clandestina en El Verde, confirmando un trágico desenlace