Atropellan a invidente en la Zaragoza

Un hombre con discapacidad visual fue atropellado este lunes al mediodía en el cruce de las avenidas Vallarta y Zaragoza, cuando presuntamente se dirigía a comprar un lonche en el sector.

El lesionado fue identificado como Ignacio Rodríguez García, de 33 años de edad, quien de acuerdo con testigos se desplaza de manera habitual por la zona solicitando apoyo económico.

Según los primeros informes, el conductor de una camioneta tipo pick up salía de un establecimiento comercial y al maniobrar en reversa no se percató de la presencia del peatón, impactándolo de manera leve.

Tras el reporte al sistema de emergencias, acudieron paramédicos de la Unidad de Rescate del Gobierno del Estado (URGE), quienes brindaron atención prehospitalaria al afectado y posteriormente lo trasladaron a un hospital para una valoración médica más exhaustiva.

Elementos de la Policía Vial se hicieron cargo de elaborar el reporte correspondiente para deslindar responsabilidades.