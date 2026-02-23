Prepara vialidad modernización del sistema de semáforos

La Subsecretaría de Movilidad analiza un esquema de inversión por fases para renovar la red de semáforos en la capital, con el propósito de mejorar la operación del sistema y reducir las incidencias que aún se presentan en distintos cruceros.

El subsecretario César Komaba Quezada dio a conocer que, si bien durante el último año disminuyeron las fallas en comparación con el periodo anterior, continúan registrándose interrupciones que son atendidas de manera constante por las cuadrillas técnicas. Precisó que varios de los reportes no están relacionados exclusivamente con daños en los equipos, sino con cortes o variaciones en el suministro eléctrico que afectan temporalmente su funcionamiento.

El funcionario explicó que ya se encuentra en marcha el proceso para que una empresa, seleccionada conforme a criterios técnicos y económicos, participe en la sustitución de dispositivos con mayor desgaste. El plan contempla intervenir primero los corredores con mayor carga vehicular.

Entre las vialidades consideradas en la etapa inicial destacan la avenida Ocampo, con 21 intersecciones; la avenida Universidad, en el tramo de Vallarta a 20 de Noviembre; así como el bulevar Tecnológico, desde Guillermo Prieto hasta Colón. La inversión estimada para esta primera fase podría rebasar los 10 millones de pesos.

Komaba Quezada señaló que el costo total para una modernización integral aún no se ha definido, debido a la magnitud del proyecto, por lo que se optará por un avance progresivo que permita atender los puntos críticos y fortalecer la seguridad vial y la movilidad en la ciudad.