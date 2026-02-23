Diferieren de nuevo audiencia por caso Mápula

El Secretario del Ayuntamiento informó sobre la actualización procesal del juicio de amparo 1160/2023, relacionado con el proyecto del Relleno Sanitario Mápula.

De acuerdo con lo señalado, se habían fijado las 10:20 horas del día 23 de febrero del presente año para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, ésta fue diferida debido a que el perito designado por el Juzgado en materia de impacto ambiental y contaminación del suelo, el C. Jesús Enrique Pablo Dorantes, aún no ha emitido el dictamen correspondiente.

Lo anterior, explicó el Secretario, obedece a que el perito solicitó al órgano jurisdiccional diversas documentales necesarias para estar en condiciones de dar respuesta al cuestionario relativo a la prueba pericial que le fue encomendada.

En consecuencia, la audiencia constitucional queda diferida, y el acuerdo correspondiente con la nueva fecha será publicado el martes 24 de febrero de 2026.

El Gobierno Municipal reiteró que continuará atendiendo el proceso jurídico con puntualidad y respeto a las determinaciones de la autoridad judicial, en apego al marco legal vigente.