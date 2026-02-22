Rosana Díaz recorre colonias del Distrito 4 en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih., Con cercanía y compromiso firme con las familias juarenses, la diputada Rosana Díaz realizó un recorrido este fin de semana por diversas colonias del Distrito 4 local en Ciudad Juárez, donde sostuvo encuentros con vecinas y vecinos para escuchar de primera mano sus necesidades, inquietudes y propuestas.



Durante estas visitas, la legisladora reafirmó que su labor no se limita al trabajo legislativo, sino que se construye en territorio, caminando las calles, dialogando con la gente y gestionando soluciones reales ante las problemáticas que enfrentan día a día.

“Escuchar a la gente es la base de la transformación. Cada colonia tiene necesidades específicas y nuestra obligación es atenderlas con seriedad, empatía y resultados”, expresó la diputada Rosana Díaz.

Como parte de estas jornadas, se realizaron gestiones para atender solicitudes ciudadanas relacionadas con servicios básicos, apoyos sociales y orientación en distintos trámites, además de la entrega de apoyos a familias que lo requieren, priorizando a quienes atraviesan situaciones vulnerables.

Diaz Reyes destacó que el contacto directo con la gente le permite impulsar acciones legislativas más sensibles y alineadas con la realidad social de Ciudad Juárez, fortaleciendo así la representación de las y los habitantes del Distrito 4.

Rosana Díaz reiteró que continuará recorriendo las colonias de manera permanente, como lo ha hecho siempre, acompañando a la gente, atendiendo sus demandas y gestionando apoyos que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

“Mi compromiso es claro: estar cerca de la gente, escuchar, gestionar y dar resultados. Las familias del Distrito 4 no están solas; cuentan con una representante que trabaja desde el territorio y con el corazón”, concluyó.