Fallas, retrasos y sobrecostos: eso es, hasta hoy, la Torre Centinela: Cuauhtémoc Estrada.

“Mal mensaje, muy mal mensaje. Demasiadas críticas al proyecto, demasiado caro. Siempre se ha hablado de un sobreprecio y de pocos resultados; no nulos, sería injusto decirlo, pero sí muy pocos. No se generó lo que se tenía como expectativa”, así calificó el diputado y coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, el desprendimiento de un vidrio de la Torre Centinela, que cayó como ejemplo de los problemas de la obra insignia de la gobernadora Maru Campos.

Recordó que la Plataforma Centinela tiene un contrato total de $4,709,885,705.

“¿Saben qué me hizo pensar eso? En las bardas de ‘Agilízate’, con la torre cayéndose… De verdad, esas bardas: ‘Agilízate’. Mal mensaje, muy mal mensaje”, recalcó Cuauhtémoc Estrada.

Señaló que la obra, originalmente proyectada para concluir antes, ahora estima su entrega para principios de 2026. Estos retrasos, según el diputado, evidencian la mala gestión y la falta de beneficios reales para la seguridad de los chihuahuenses. “Para quien lo promovió y quien lo cobró, Seguritech, encantada; pero los ciudadanos, ¿qué ventaja ven tras cinco mil millones de pesos invertidos?”, cuestionó.

El legislador aseguró que la obra insignia prácticamente se completará al final de la administración actual y advirtió que su verdadera eficacia quedará en manos del siguiente gobierno, lo que deja dudas sobre la transparencia y la utilidad del millonario proyecto. Además, señaló que el incidente del vidrio se suma a las críticas por la seguridad y los sobrecostos, mientras la obra sigue sin cumplir las expectativas de la administración estatal.