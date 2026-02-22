Pide Arturo Medina blindar al estado ante la explosión de violencia en el país.

Arturo Medina, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, llamó a las autoridades de seguridad estatales y federales a establecer un operativo especial y urgente para evitar que los hechos violentos que enfrenta el país se trasladen al territorio estatal.

“Es necesario que se realice un análisis inmediato sobre los focos de alerta al interior de la entidad y que se tomen las medidas necesarias para que nuestro estado no sea alcanzado por una posible onda expansiva de los hechos violentos que hoy han tomado gran fuerza en el país”.

El legislador señaló que estos momentos exigen una visión clara y que las autoridades actúen con el único objetivo de garantizar la seguridad de las y los chihuahuenses, sin miramientos partidistas.

Medina enfatizó que el país cuenta con las herramientas necesarias para combatir a quienes siembran miedo mediante la violencia, por lo que pidió que se utilice el poder que el pueblo otorga a los gobiernos para garantizar que la población se mantenga a salvo.

“El blindaje de Chihuahua debe ser inmediato y se deben establecer, de manera urgente, canales de comunicación que mantengan a la población informada sobre la situación, a fin de brindar certidumbre a la ciudadanía”, finalizó.