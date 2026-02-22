Niñas y niños del CRIT conquistan el ring de Avalos en clase muestra de boxeo.

-Colaboran IMCF y CRIT Chihuahua para fortalecer prácticas del deporte adaptado.

Con la entusiasta participación de más de 50 niñas y niños del CRIT Chihuahua, el Gobierno Municipal de Chihuahua a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, realizó una clase muestra de boxeo, reafirmando su compromiso con la inclusión, la accesibilidad y el derecho de todas las personas a la práctica deportiva.

La actividad se llevó a cabo en el gimnasio de box Ávalos Villa Juárez bajo la conducción del entrenador Rodolfo “Picos” Montes, acompañado por jóvenes talentos que participan en procesos selectivos, así como por los campeones continentales Odilón Zaleta y Luis “Matador” Hernández. Coordinadoras del Club del Abuelo Ávalos también se sumaron a esta jornada de convivencia deportiva.

Durante la sesión, las niñas y niños, con distintas condiciones de discapacidad, participaron en circuitos de activación y ejercicios básicos de boxeo, interactuando con costales, guantes y viviendo la motivadora experiencia de subir al ring, en un entorno de respeto, entusiasmo y acompañamiento.

La subdirectora de Deporte Adaptado e Inclusivo del IMCFD, Beatriz Pompa, destacó que el deporte adaptado no solo fortalece habilidades físicas de quien lo practica, también mejora la autoestima y la confianza, además de fomentar una sociedad más empática, consciente e incluyente.

Por su parte, la coordinadora de proyectos de inclusión del CRIT Chihuahua, Victoria Flores, señaló que este tipo de experiencias resultan profundamente significativas para las niñas, los niños y el voluntariado participante, al descubrir en el deporte una alternativa para canalizar energía, desarrollar seguridad personal y disfrutar de la actividad física en espacios accesibles.