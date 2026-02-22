Centro de Mando Móvil de la Policía Municipal: seguridad y cercanía para servir mejor.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) cuenta con un camión adaptado como Centro de Mando Móvil, cuyo objetivo principal es brindar seguridad y fortalecer la cercanía con la ciudadanía en puntos estratégicos de la ciudad, como parques, centros comerciales y eventos masivos.

Este Centro de Mando Móvil, también conocido como C4M, opera como punto de concentración para la implementación de planes de contingencia en situaciones de riesgo, tales como incendios o inundaciones, además de reforzar la seguridad en eventos de alta afluencia como la tradicional Feria de Santa Rita, la Expogan, así como actividades culturales, musicales y deportivas de relevancia en la Capital.

Asimismo, el C4M cumple una función estratégica en la coordinación de operativos como “24 Horas en tu Barrio”, mediante el cual la corporación despliega acciones de seguridad y proximidad social en colonias de sectores prioritarios, con la participación de distintos grupos operativos y personal administrativo.

El camión está equipado con un área de trabajo operativo, equipo de cómputo, pantallas de monitoreo en el interior y exterior, espacio de planeación y descanso, además de sanitario. En materia tecnológica, dispone de cuatro cámaras de videovigilancia, una de ellas montada en un mástil que amplía su alcance, todas conectadas a la Plataforma Escudo Chihuahua, lo que permite la vigilancia en tiempo real y la transmisión directa de imágenes al Centro de Monitoreo y Operaciones de la comandancia Norte.

La presencia del Centro de Mando Móvil en distintos sectores de la ciudad facilita que las y los ciudadanos se acerquen para reportar incidentes, realizar denuncias o solicitar apoyo inmediato, reforzando así la confianza en la corporación y consolidando un modelo de seguridad basado en la proximidad y el servicio oportuno a la comunidad.