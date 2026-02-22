Supervisa SCOP modernización del centro de formación de la FGE; inversión de más de 47 millones de pesos.

Se realizan trabajos en más de 10 mil metros cuadrados, en beneficio de 735 agentes en formación

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) supervisó los trabajos de modernización integral del Instituto de Formación, Capacitación y Profesionalización de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El inmueble se ubica en el sector Robinson de la ciudad de Chihuahua.

El recorrido se efectuó con el objetivo de constatar los avances de la obra y garantizar que cumpla con los estándares de calidad establecidos.

La inversión es superior a los 47 millones de pesos (mdp) y abarca una superficie de 10 mil 612 metros cuadrados.

En el lugar se realizan mejoras en aulas, salón de cómputo, gimnasio, site, dormitorios, baños, canchas deportivas, auditorio, así como áreas de alberca interior y exterior, estacionamiento y oficinas.

Durante el recorrido, el secretario de la SCOP, Jorge Chanez, dijo que cada etapa de la obra permite asegurar espacios dignos y funcionales para la formación de los cuerpos de seguridad.

Con estas acciones se beneficiará directamente a 735 agentes en formación, que contarán con instalaciones modernas y adecuadas para su preparación profesional, lo que se traduce en mejores condiciones para servir y proteger a las y los chihuahuenses.