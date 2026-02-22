Invitan a personas con discapacidad a utilizar el servicio de transporte adaptado gratuito.

-Se cuenta con 19 unidades en la ciudad de Chihuahua, que ofrecen mensualmente más de 2 mil 400 servicios

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), invita a las personas con discapacidad a utilizar el servicio de transporte gratuito, el cual está adaptado para traslados seguros, accesibles y gratuitos desde el domicilio de las y los beneficiarios a sus actividades cotidianas.

El secretario de la SDHyBC, Rafael Loera, declaró que es importante facilitar estas alternativas de transporte a este sector de la población, impulsar la inclusión social, la autonomía y su desarrollo integral.

Señaló que este servicio cuenta actualmente con 19 unidades tipo Van en la ciudad de Chihuahua, que cumplen con los estándares internacionales de seguridad para el traslado de personas con distintas discapacidades y que brindan, mensualmente, más de 2 mil 400 servicios.

Loera indicó que la atención se ofrece de lunes a viernes, con traslados programados desde los hogares de las personas hacia sus centros de trabajo, escuelas, consultas médicas o sesiones de rehabilitación, los cuales pueden agendarse previamente para mayor comodidad y organización de las y los usuarios.

En ese sentido, agregó que las unidades son operadas por personal capacitado para apoyar a las y los usuarios en su ascenso y descenso; además, el equipo está preparado en materia de inclusión y seguridad vial, lo que permite brindar una atención de calidad.

El funcionario reiteró la invitación para aprovechar este servicio gratuito, comunicándose a la Dirección de Grupos Vulnerables al teléfono (614) 429-33-00, extensiones 17920 y 17964.