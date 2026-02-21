Volcadura al norte de la ciudad deja como saldo una mujer y un menor lesionado

Esta tarde se registró un choque volcadura al norte de la ciudad en el cruce de la avenida Tecnológico y Paseos de Bachíniva, luego de que la conductora de una camioneta perdiera el control del vehículo e impactara el camellón central.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad circulaba de norte a sur sobre la avenida Tecnológico cuando impactó contra el camellón y ocasionó la ponchadura de uno de los neumáticos, lo que derivó en que la camioneta volcara y quedara sobre su toldo.

En el percance resultaron lesionados la conductora y un menor de edad que la acompañaba.

Elementos de la Policía Vial se presentaron en la zona para tomar nota del accidente, realizar el peritaje correspondiente y coordinar el flujo vehicular.