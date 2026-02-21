Encuentran a Martín René Jáquez tras operativo en la sierra

La Fiscalía General del Estado dio a conocer la localización de Martín René Jáquez, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 19 de febrero. Durante las diligencias también fue recuperado el vehículo que conducía, perteneciente a la empresa refaccionaria para la que realizaba labores de distribución.

Según la información oficial, el joven se encontraba en la comunidad de San Juanito, en el municipio de Bocoyna, donde se había alojado en el Hotel La Sierra. Las primeras indagatorias apuntan a que en ese sitio habría sido privado de la libertad por un grupo delictivo, que además se llevó la unidad.

La búsqueda se llevó a cabo mediante operativos coordinados por las autoridades, en los que participó un elemento de la misma corporación, hermano de la víctima.

El hallazgo ocurrió en una brecha de la zona serrana, entre El Alamito y Sehuerachi. Tanto el cuerpo como el automóvil quedaron asegurados por las autoridades ministeriales, que continúan con la integración de la investigación para esclarecer los hechos.