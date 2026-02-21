Identifican a ejecutado en taller de Campo Bello

Autoridades confirmaron la identidad del hombre que perdió la vida tras un ataque armado registrado frente a un taller mecánico en la colonia Campo Bello. La víctima fue identificada como Adán G. R., de 27 años.

De acuerdo con los primeros reportes, el agresor arribó al sitio cuando el joven realizaba trabajos en un automóvil y abrió fuego en su contra, efectuando al menos seis disparos con un arma calibre 9 milímetros. El hombre falleció en el lugar a consecuencia de las heridas.

El cuerpo fue descrito en los informes iniciales como un masculino que vestía pantalón de mezclilla, playera gris de manga larga y gorra. La escena permaneció resguardada mientras se llevaban a cabo las primeras actuaciones.

Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y procedieron al acordonamiento del área. Posteriormente, personal de la Fiscalía y de la Agencia de Investigación realizó el levantamiento de evidencias y las diligencias periciales para integrar la carpeta de investigación.

Testigos señalaron que el presunto responsable vestía chamarra verde, pantalón de mezclilla y gorra blanca. Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el caso.