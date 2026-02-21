Amanecen tres “narcomantas” en distintos puntos de Cuauhtémoc

Al menos tres lonas con mensajes atribuidos a la delincuencia organizada fueron localizadas en distintos puntos de la ciudad, lo que generó una movilización por parte de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con los reportes, la primera manta fue ubicada en el cruce de las calles Agustín Melgar y Veracruz, en la colonia Ampliación República. La segunda apareció en la intersección de la 32ª y Nuevo León, en la colonia Reforma, mientras que la tercera fue encontrada en Guillermo Prieto y Gómez Farías, en la colonia Benito Juárez.

Los mensajes, presuntamente firmados por un grupo identificado como “MZ Tigres”, señalaban un deslinde respecto a narco mensajes hallados en días anteriores. Asimismo, contenían amenazas dirigidas a grupos rivales que operan en la región de Gran Morelos.

Tras el hallazgo, elementos policiacos acudieron a los puntos señalados para asegurar las lonas y recabar indicios. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos.