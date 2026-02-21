Invita Municipio a empresas a sumarse a la estrategia “Chihuahua Actúa”.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), pone a disposición de las empresas la estrategia “Chihuahua Actúa” para fortalecer la salud mental, mejorar el ambiente laboral y promover el respeto dentro de los equipos.

En coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres, el DIF Municipal de Chihuahua y la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad esta estrategia lleva directamente a los centros de trabajo un programa de seis talleres prácticos.

Por parte del Instituto Municipal de las Mujeres se imparten los talleres “Violencia: tipos y modalidades” y “Perspectiva y equidad de género”; el DIF Municipal ofrece “Trabajo, balance y familia”; mientras que el IMPAS brinda “Primeros auxilios psicológicos”, “Cuidados de la salud mental” y “Relaciones interpersonales”.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar acciones que fortalezcan la salud mental y promuevan espacios laborales más respetuosos y conscientes en beneficio de las y los trabajadores.

Las empresas interesadas en sumarse pueden solicitar más información comunicándose al 072, extensión 2381.