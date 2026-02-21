Últimos días para ser parte de la convocatoria “Pequeños Artistas” del Municipio.

Tienes hasta el 27 de febrero para que tus hijos desarrollen sus habilidades artísticas y accedan a estímulos económicos.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura del Municipio, informa que quedan pocos días para formar parte de la convocatoria “Pequeños Artistas”, en su primera edición, una iniciativa creada para impulsar la formación, creatividad y desarrollo artístico de la niñez y adolescencia.

La convocatoria, vigente hasta el 27 de febrero, está dirigida a niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 14 años de edad que residan en el Municipio de Chihuahua. Las y los participantes que cuenten con un proyecto de formación, creación o práctica artística, y que cumplan con las bases establecidas, podrán aspirar a un estímulo económico destinado a fortalecer su desarrollo en el ámbito cultural y artístico.

“Pequeños Artistas” tiene como propósito fomentar el talento y las habilidades artísticas desde edades tempranas, al mismo tiempo que reconoce la importancia del acompañamiento de madres, padres o personas tutoras como parte fundamental en el crecimiento creativo de las infancias.

Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse en la liga bit.ly/partistas2026, así como en las redes sociales oficiales del Gobierno Municipal de Chihuahua y del Instituto de Cultura del Municipio.