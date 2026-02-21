Las ciudades del Mundial van a contrarreloj contra el sarampión en México.

Expansión Política

Dulce Soto y Shelma Navarrete

CDMX, Jalisco y Nuevo León serán sede los 13 partidos del Mundial de Futbol y a poco más de tres meses de que arranque el evento deportivo refuerzan sus estrategias sanitarias para frenar contagios.

México espera la llegada de más de cinco millones de turistas para el Mundial de Futbol 2026, en medio de la alerta por el brote de sarampión del que se reportan, hasta el momento, 10,439 casos confirmados a nivel nacional y 31 fallecimientos.

Las autoridades sanitarias de las tres sedes (Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León) implementan estrategias sanitarias para frenar el brote antes de que empiece el evento deportivo en 110 días.

Jalisco se encuentra en primer lugar en incidencia de contagios de sarampión con 26.34 casos por cada 100,000 habitantes; la Ciudad de México se coloca en séptimo puesto con 2.85 casos y Nuevo León se ubica en el lugar 23 a nivel nacional con 0.37 casos.

A nivel nacional, el Gobierno de México reforzó la vacunación y cada estado emprende sus propios esfuerzos para inmunizar a sus habitantes, en un rebrote alimentado por un retraso en la protección ante el virus del sarampión que se dio a partir de la pandemia de covid-19 surgida en 2020.

“Después de la pandemia de covid-19 muchos programas de inmunización se retrasaron, esto generó una brecha en la protección colectiva y debido a esta capacidad de contagio fue que se comenzó a dar este rebrote”, explica el doctor Edgar Mendivil Rangel, director del Departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana.

Pese al repunte de contagios en los primeros dos meses de 2026, especialistas en infectología y epidemiología consideran que hay tiempo para controlar el nuevo brote antes de que inicie el Mundial de Futbol con el partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica el próximo 11 de enero en el Estadio CDMX (antes Estadio Azteca).

Reconocen que el reto es grande porque se necesita elevar la cobertura vacunal a 95% a nivel nacional, un porcentaje que en los tres estados sede estaba por debajo en enero.

Cobertura de la vacunación contra el virus del sarampión en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. (Gráfica: Dulce Soto / Expansión Política)

Expertos ven con esperanza el alcanzar la protección colectiva, pues la población ha respondido positivamente a la campaña masiva de vacunación, con 16.2 millones de dosis aplicadas en todo el país.

Rosa María Wong, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica en la Facultad de Medicina de la UNAM, menciona que, en cuanto más personas estén vacunadas, el virus dejará de circular. “Si aquí tenemos niveles de cobertura altos contra sarampión, eso disminuye el riesgo de que haya circulación del virus”, dice.

Si no se logra recuperar ese indicador, el principal riesgo será que los visitantes importen nuevos casos o que, ante la movilidad y las aglomeraciones, los contagios nacionales repunten otra vez.

A nivel nacional se reforzó la estrategia de vacunación. (Foto: Crisanta Espinosa/Cuartoscuro )

Michel Martínez, especialista de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de TecSalud, recuerda que el país tiene capacidad para eliminar el sarampión, porque ya lo logró en 1996.

“Ya demostramos en el pasado que podemos parar el sarampión. Y hoy, en 2026, tenemos más herramientas que en los años 80, 70”, asegura.

Prevención ante el Mundial

El Gobierno mexicano no ha impuesto –por el momento– como una condición para ingresar al país el contar con la vacuna contra el sarampión, aunque las autoridades de la Ciudad de México sí solicitaron a la FIFA que recomiende a las y los turistas que asistirán a los partidos el vacunarse.

“No se ha considerado en este momento. (…) Estoy segura de que se va a controlar este brote”, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina del 11 de febrero.

Para Mendivil Rangel, más allá de la vacunación de las y los turistas, la mejor estrategia a seguir es proteger a quienes viven en México.

“La estrategia más efectiva es asegurar a la población residente. Históricamente el control del sarampión ha dependido mucho más de esta protección interna más que de una medida restrictiva hacia los visitantes”, indica el director del Departamento de Salud de la Ibero.

México trabaja intensamente para controlar el brote antes del 13 de abril, cuando la Organización Panamericana de la Salud (OPS) revise la situación epidemiológica del país y defina si le retira el estatus de libre de sarampión.

A la par, la Secretaría de Salud alista protocolos para reforzar la vigilancia epidemiológica durante el Mundial.

Jalisco apuesta a controlar el brote

Hasta el 19 de febrero, Jalisco acumulaba 3,030 casos confirmados y una defunción. Sin embargo, el secretario de Salud local, Héctor Pérez, estima que la transmisión del virus disminuirá en las próximas tres semanas y que la eclosión se eliminará antes del Mundial.

“Estoy plenamente seguro de que, en lo relativo al brote de sarampión, vamos a tener control en tres semanas aproximadamente”, dice. “Es una distancia suficiente antes del inicio del Mundial”, agrega vía telefónica.

Pérez hace este cálculo basado en el avance de la vacunación. El estado ha aplicado 2.2 millones de vacunas de los 3 millones de dosis que tiene por meta administrar a niños, adolescentes y adultos jóvenes sin esquemas de vacunación completos.

“En el momento que alcancemos los 3 millones de dosis aplicadas, vamos a empezar a notar un aplanamiento de la curva epidemiológica y una reducción progresiva hasta llegar a la mitigación total del brote”, explica.

El secretario de Salud de Jalisco subraya que era urgente intensificar la vacunación. Su administración recibió a finales de 2024 un Jalisco con apenas seis de cada 10 niños vacunados. Esto ha provocado que un tercio de los contagios del estado se detecten en personas de entre 19 y 40 años.

Con las campañas de inmunización actuales, la cobertura vacunal del estado ha subido 28 puntos, afirma Pérez. “Llevamos un buen ritmo de vacunación y, sin lugar a dudas, vamos a lograr el 95% en las próximas semanas”, señala.

Otra acción del estado fue recomendar el uso de cubrebocas en las escuelas de los municipios con mayor transmisión. Varias primarias y secundarias estaban suspendiendo las clases presenciales debido a los contagios, que ahora han cedido gracias a esta medida.

De todas formas, la Secretaría de Salud de Jalisco ya tiene lista una estrategia de prevención para el Mundial, dedicada no solo al sarampión sino a enfermedades presentes en otros países.

El protocolo incluye acciones de medicina prehospitalaria y atención de urgencias, el despliegue de unidades de emergencia y hospitales móviles en plazas públicas, además de la disposición de ambulancias, sostiene el secretario.

Estas medidas se aplicarán cuando se jueguen partidos en el estadio y durante los 39 días del Fan Fest.

“Estamos bien preparados para recibir el mundial 2026 de FIFA y, además de tener un absoluto control del brote para las fechas en que está previsto el Mundial, hemos implementado esta serie de estrategias”, reitera.

CDMX: “No es una crisis sanitaria”

En la Ciudad de México se registran 308 casos confirmados de sarampión acumulados, una muerte confirmada y un deceso sospechoso que aún está en análisis.

Para la secretaría de Salud local, Nadine Gasman, la capital no se encuentra en crisis. “En una ciudad de 9.5 millones de personas, no es una crisis sanitaria”, aseveró ante medios de comunicación.

En la CDMX, se instalaron macro centros de vacunación. (Foto: Gobierno CDMX)

La funcionaria capitalina aseguró que lo que se necesita es la vacuna.

En la capital se han aplicado 1.3 millones de dosis contra el sarampión desde agosto de 2025 y se cuenta con 150 puntos de vacunación distribuidos en las 16 alcaldías, además de un módulo nocturno en la Central de Abastos en Iztapalapa.

“Necesitamos que la gente se vacune, hemos tenido una excelente respuesta de la población. Realmente no es una emergencia, no es algo que tenemos, no se parece al covid en nada”, insistió Gasman.

La vacunación en la Ciudad de México ha tenido tropiezos: Centros de Salud que reportan no tener vacunas contra el sarampión disponibles, errores en la ubicación de los módulos de vacunación anunciados por el Gobierno capitalino, puntos donde las dosis se terminan antes del término del cierre de atención a la ciudadanía y largas filas de espera.

Ante la alta demanda de vacunas, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la instalación de macro centros de vacunación, uno de ellos en el Deportivo Carmen Serdán en la alcaldía Gustavo A. Madero que dará atención de 10 de la mañana a las 12 de la noche durante 15 días, comenzando el 21 de febrero.

“Aquí estamos en la capital de todos los mexicanos, en la ciudad o entidad federativa con más población, y además es el corazón de la zona metropolitana, por aquí pasan del Estado de México y de todos lados, entonces tenemos más riesgo”, dijo la jefa de Gobierno ante habitantes de Cuautepec este 19 de febrero durante un evento.

Nuevo León avanza en vacunación

La secretaria de Salud de Nuevo León, Alma Rosa Marroquín, también considera que su estado avanza hacia el control de los contagios. Aunque suma 24 casos confirmados en 2026, un repunte en comparación con los dos acumulados en todo 2025, indica que son aislados y la mitad son importados.

Además, es uno de los estados donde la vacunación se ha recuperado más rápido. “Los casos en Nuevo León son pocos en comparación con otros estados”, subrayó.

”En este momento podemos decir que en Nuevo León no hay un municipio o una colonia donde exista un brote donde se hayan manifestado más de 10 casos”, aseguró en el conversatorio “Sarampión, lo que debes saber para prevenirlo”, de TecSalud.

Agregó que, desde que aparece un caso sospechoso, antes de que se confirme, se aplica un cerco en las 25 manzanas circundantes, donde vacunan casa por casa e identifican a quienes tuvieron contacto.

El estado también recomendó el uso de cubrebocas en espacios cerrados para las personas que ya tienen un diagnóstico de sarampión y para aquellos con enfermedades respiratorias.

También desplegó módulos de vacunación en parques, centros comerciales y farmacias, además de las clínicas y hospitales. La secretaria destaca que el fin de semana pasado se organizó una macrobrigada en la Explanada de los Niños Héroes.

Con estas acciones, Nuevo León está cerca de alcanzar su meta de vacunación en los niños menores de 10 años, afirmó la funcionaria. ”Pero todavía tenemos que hacer un esfuerzo adicional, porque lo peor que nos puede suceder es quedarnos tranquilos y relajar la estrategia”, señaló.