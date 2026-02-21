Empresas demandan reembolsos de los 175 mil mdd en aranceles de Trump, pero la Casa Blanca señala que luchará.

Forbes

Alison Durkee

La Corte Suprema falló por 6 votos a 3 en contra de los aranceles de Trump, determinando que el presidente carecía de la autoridad bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponerlos como había afirmado.

La Casa Blanca indicó el viernes que probablemente luchará para aferrarse a los 175 mil mdd en aranceles de Trump ya recaudados después de que la Corte Suprema los declarara ilegales, lo que prepara el terreno para un posible enfrentamiento con grandes empresas, como Costco, Reebok y Xerox, que ya han presentado demandas preventivas con la esperanza de recuperar algunos de esos costos.

Datos clave

La Corte Suprema falló por 6 votos a 3 en contra de los aranceles de Trump, determinando que el presidente carecía de la autoridad bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponerlos como había afirmado.



Las empresas que ya han pagado los aranceles de la IEEPA podrían ahora tener derecho a un reembolso de ese dinero, ya que, si bien los jueces no especificaron nada sobre los reembolsos en su fallo, el tribunal sugirió que las tarifas no eran legales desde el principio.



Dado que los expertos en comercio creen que es improbable que la administración Trump reembolse los aranceles automáticamente, cientos de empresas han comenzado a presentar demandas ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, solicitando preventivamente al tribunal que declare ilegales los aranceles de la IEEPA que han pagado y ordene al gobierno que los reembolse.

Numerosas grandes empresas se encuentran entre las más de 1,000 que han demandado a la administración Trump y solicitado reembolsos, entre ellas Costco, Lyft, Peloton, Heineken, Dole, Revlon y Goodyear Tires.



La administración Trump ha insinuado que no devolverá el dinero voluntariamente. Trump declaró el viernes que “creo que tendrá que litigarse durante los próximos dos años”, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que si deben emitir reembolsos es “disputado”.

A qué prestar atención

Dado que la Corte Suprema no especificó nada en su fallo sobre cómo deben gestionarse los reembolsos, el asunto quedará en manos de los tribunales inferiores, y no está claro cuánto tiempo podría tardar. “Tengo la sensación de que esto podría prolongarse semanas, meses o incluso años”, declaró Bessent el viernes en una comparecencia en el Club Económico de Dallas. El abogado comercial Robert Shapiro declaró a Forbes el viernes que cree que el proceso de reembolso tardaría al menos un año. Los expertos legales, en general, creen que las empresas tienen derecho legal a recibir reembolsos. Kelsey Christensen, abogada comercial de Clark Hill, escribió en un correo electrónico el viernes: “Dada la naturaleza del fallo de la Corte Suprema, que establece que la IEEPA no permite al presidente imponer aranceles, no existe ni ha existido respaldo legal para la recaudación de los aranceles de la IEEPA”. Shapiro declaró a Forbes que, sin embargo, corresponderá a las empresas presentar litigios y otra documentación de forma proactiva solicitando la devolución de su dinero para recibir los reembolsos.

¿Qué empresas han presentado demandas?

Ya se han presentado más de 1,000 demandas en nombre de empresas que solicitan reembolsos arancelarios. Entre los demandantes más conocidos se encuentran Costco, Kawasaki Motors, EssilorLuxottica (propietaria de importantes marcas de gafas como Ray Ban), Revlon Cosmetics, Bumble Bee Foods, Schick Manufacturing, Playtex, Spencer Gifts, PopSockets, Conair, Xerox, Goodyear Tire & Rubber Company, Dooney & Bourke, Barnes & Nobles, Reebok, PUMA, Lane Bryant, Steve Madden, Bath & Body Works, Bose, TOMS Shoes, Dole Fresh Fruit Company y e.l.f. Cosméticos, J. Crew Group, Peloton Interactive, Blick Art Materials, lululemon, Abercrombie and Fitch, Heineken, The Container Store, Lyft, Cole Haan, Patagonia, Ashley Furniture, Uniqlo, Aldi, Build-A-Bear, Hugo Boss, Staples, Dolce & Gabbana, Hormel Foods, Toshiba y Diageo, propietaria de importantes marcas de alcohol como Guinness y Smirnoff.

La cifra

175,000 mdd. Esa es aproximadamente la cantidad que la administración Trump podría tener que reembolsar en aranceles, según informó Reuters el viernes, basándose en una estimación de los economistas del Modelo Presupuestario de Penn-Wharton.

Dato sorprendente

Si bien numerosas empresas buscan reembolsos por los aranceles que pagaron, algunas podrían no conservar el dinero que reciban. Varios expertos comerciales y abogados han confirmado a Forbes que firmas financieras de Wall Street han llegado a acuerdos con importadores para comprar los derechos de reembolso de los aranceles que las empresas han pagado, lo que significa que la empresa recibirá el reembolso completo en lugar de la que inicialmente pagó el arancel. A cambio de los derechos, las firmas otorgan a los importadores un porcentaje del dinero que pagaron en aranceles, lo que significa que las empresas obtuvieron una inyección de efectivo garantizada por adelantado, independientemente del fallo de la Corte Suprema, mientras que las firmas financieras arriesgaron con la esperanza de obtener un pago aún mayor, que, a la luz del fallo judicial del viernes, ahora podría dar sus frutos. Es probable que estos acuerdos no se reflejen en los documentos judiciales sobre reembolsos de aranceles, ya que los expertos predijeron a Forbes que cualquier dinero probablemente tendría que ser recuperado directamente por la empresa que pagó los aranceles y luego transferido a la empresa a la que vendieron los derechos de reembolso.

Antecedentes clave

Trump ha hecho de los aranceles el eje central de su agenda económica. Primero, anunció aranceles sobre China, México y Canadá al inicio de su mandato, antes de implementar aranceles más amplios sobre las importaciones de casi todos los países en un evento conmemorativo del Día de la Liberación en abril. El presidente impuso los aranceles a pesar de las advertencias de los economistas de que podrían elevar los precios al consumidor y perjudicar la economía. Los aranceles del Día de la Liberación se redujeron inicialmente durante meses después de que su implementación original causara estragos en el mercado bursátil. Si bien las grandes empresas ahora están recurriendo a los tribunales contra los aranceles, una coalición de pequeñas empresas y estados liderados por demócratas lideró las demandas iniciales contra la política, lo que llevó a múltiples tribunales a dar la razón a los demandantes y a dictaminar que el presidente no puede imponer aranceles bajo la IEEPA. Esa ley otorga a los presidentes amplios poderes para imponer sanciones económicas durante emergencias nacionales, pero no dice nada específicamente sobre aranceles, y los demandantes argumentaron que no había una emergencia que justificara aranceles tan amplios incluso si la hubiera. Los aranceles permanecieron vigentes mientras la Corte Suprema consideraba el asunto, y los jueces anunciaron su decisión el viernes después de escuchar los argumentos orales en noviembre. Trump ha afirmado repetidamente que el caso judicial representaba una amenaza existencial para la economía estadounidense, la mayoría afirmando en Truth Social que el caso era “uno de los más importantes de la historia” y pidiéndoles a sus partidarios que “¡REZEN PARA QUE LA CORTE SUPREMA DE LOS ESTADOS UNIDOS PERMITA A NUESTRO PAÍS CONTINUAR SU MARCHA SIN PRECEDENTES HACIA UNA GRANDEZA SIN IGUAL!”. El presidente estaba “enfurecido” por la decisión de la corte el viernes, informa CNN, calificándola de “vergüenza” durante una reunión con gobernadores.