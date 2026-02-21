Brinda Coesvi apoyos para el mejoramiento de viviendas a familias en Bachíniva.

La Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi) entregó material diverso a 20 familias de Bachíniva, cuyos hogares presentan problemas estructurales en techos, muros y plafones.

El evento se desarrolló en el ejido San Blas, donde el titular de la Coesvi, José Antonio Chávez Rodríguez, acompañado del alcalde Adrián Varela, distribuyó hojas de tablarroca y sacos cemento a los residentes.

Durante la visita, Chávez Rodríguez reiteró el compromiso del Gobierno del Estado de trabajar de manera cercana a la gente, especialmente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

En el recorrido y entregas también estuvieron presentes la directora ejecutiva y de planeación de la dependencia, Rocío Sarmiento; así como el secretario del Ayuntamiento, Edgar Manuel Nájera Muñoz; y el regidor Lorenzo Antonio Almeida Trevizo, quienes respaldaron esta entrega de materiales.