Entrega Secretaría de Salud dos ambulancias a la comunidad de Los Parajes, en Guachochi.

Beneficiará a más de 4 mil 800 habitantes de localidades de difícil acceso.

Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias médicas en la región serrana, la Secretaría de Salud entregó dos ambulancias rehabilitadas que darán servicio a la comunidad de Los Parajes y localidades aledañas del municipio de Guachochi.

Las unidades fueron reacondicionadas gracias a una inversión de 102 mil 118 pesos, lo que garantiza sus condiciones óptimas de operación, seguridad y funcionalidad, en beneficio de 4 mil 857 habitantes de la zona.

La operación de ambos vehículos permitirá mejorar los traslados médicos y la cobertura de los centros de salud de Parajes y Potrero Bojórquez, así como de las Unidades Médicas Móviles que operan en la zona.

César Aragón Quintana, director ejecutivo y director médico de Servicios de Salud de Chihuahua, declaró que de esta manera se atiende la necesidad de traslado en este punto intermedio de Parajes.

Añadió que esta acción forma parte de las rutas de atención que impulsa la Secretaría de Salud, para mejorar los tiempos de respuesta y garantizar servicios médicos oportunos a toda la población.

Estuvieron presentes en el acto de entrega Andrés de León, director del Distrito Guachochi de Servicios de Salud; Hortensia Payán Ávila, secretaria del Ayuntamiento y Adrián Payán, director de Obras Públicas municipales.