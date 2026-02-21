Exige Edith Palma garantizar justicia de pueblos y comunidades indígenas a través de traductoras e intérpretes.

• Recordó el caso donde falleció un niño indígena de cinco años del pueblo Ódami y cuyos padres pasaron un calvario al no entender el diagnostico brindados por los médicos.

La diputada de morena, Edith Palma Ontiveros, hizo un enérgico exhorto y recordatorio al titular del Poder Ejecutivo, respecto a la obligación que tienen las instituciones de la administración pública a su cargo, de garantizar y proteger el derecho de acceso a la justicia de los pueblos y comunidades indígenas a través de la asistencia de personas traductoras e intérpretes, y sus consecuencias al negarse a cumplirlas.

Lo anterior en relación a los hechos suscitados el día 4 de febrero del presente año, en el Hospital Infantil de la ciudad de Chihuahua, lugar en que falleció un niño indígena de cinco años del pueblo Ódami, debido a una infección cerebral causada por tuberculosis y cuyos padres pasaron un calvario al no entender el español y con ellos el diagnostico brindados por los médicos.

“Las instalaciones del Hospital Infantil de la ciudad de Chihuahua, fueron mudo testigo de las omisiones institucionales que culminan en tragedias, esas tragedias que las autoridades gubernamentales, desde los tres poderes de gobierno podemos prevenir y evitar”, destacó la diputada morenista.

Edith Palma Ontiveros, hizo hincapié en que como diputadas y diputados, además de legislar o gestionar lo necesario con el propósito de preservar y rescatar nuestras lenguas en peligro de extinción, también tienen la obligación de decirle al gobierno, desde sus tres poderes, entienda que debe cumplir con las responsabilidades para con las personas de los pueblos y comunidades indígenas que acusan vulnerabilidad ante cualquiera de sus necesidades vitales, y que no dominan la lengua de quienes deben servirlos.

Ante este panorama, reiteró que desde el Grupo Parlamentario de morena se hace un enérgico posicionamiento en contra de las omisiones de las y los titulares de las instituciones de la administración pública del Estado de Chihuahua, que significan el desacato a los mandatos constitucionales y legales para garantizar el acceso a la justicia para las personas de los pueblos y comunidades indígenas.

Agregó, que los pueblos originarios, tienen el derecho de contar con personas traductoras e intérpretes indígenas cuando requieran la atención en las diversas instancias del servicio público; en donde, ante el desconocimiento de otra lengua materna que no es la suya, se enfrentan con las barreras lingüísticas y culturales que les impiden ser tratados con dignidad, con oportunidad, con equidad, y sin discriminación, omisiones que llevan a desenlaces tan lamentables, como lo fue la pérdida de la vida de Ángel, el pequeño niño ódami.