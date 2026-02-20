Pide Diputado potencializar economía y cultura de la región sur del estado

el desarrollo de la reunión de la mesa directiva del Congreso del Estado, el diputado Oscar Avitia Arelllanes, integrante del grupo Parlamentario de morena, hizo un profundo llamado a las autoridades correspondientes para generar una estrategia integral que permita desarrollar la potencialidad económica y cultural de la región sur del estado de Chihuahua.

Indicó que la región sur, que comprende los municipios de Allende, Jiménez, Matamoros, Santa Bárbara, Coronado, El Tule, Huejotitán, López, San Francisco del Oro, Valle de Zaragoza, y, por supuesto, Hidalgo del Parrales, es posible observar la riqueza histórica, cultural y natural, convirtiéndola en uno de los destinos más recurridos por el turismo estatal, nacional e incluso internacional.

Sin embargo, señaló que esta región no debe ser gestionada única y exclusivamente como un destino geográfico de recreación, por el contrario, es conveniente reconocer todo su potencial como un activo estratégico de identidad nacional, convirtiéndolo en un polo de desarrollo con vocación turística de alto valor.

“Por lo que respecta al H. Congreso del Estado, es imperativo reconocer que la falta de acciones legislativas concretas conlleva a la perdida de oportunidades para mejorar la vida de las personas. En le caso particular de la zona sur se está perdiendo competitividad y participación en el mercado frente a otros destinos donde se han implementado blindajes institucionales robustos.”, aseveró el legislador.

Avitia Arellanes instó a actuar con determinación técnica, ante un desgaste de la “Marca Chihuahua” y que debe ser corregida “con la celeridad que implica el respeto a la economía de las familias que vive del turismo”.

En ese sentido, señaló que mediante un análisis se determinaron una serie problemáticas que urge atender para incentivar el desarrollo económico y cultural de esta región como la inseguridad generada por la persistencia de actividades delictivas en los corredores, el desplazamiento forzado de prestadores de servicios que carecen de garantías para su operación, además de una debilidad operativa institucional y una escasa promoción estratégica de la región, ausencia de presupuestos etiquetados con criterios de equidad regional, entre otras.

Ante este panorama, el juarense planteó la necesidad de hacer un llamado a las autoridades estatales para construir, en conjunto, ejes de intervención que garanticen la transformación positiva del sector. De tal manera que:

Se implementen corredores turísticos seguros para brindar protección y seguridad tanto a los visitantes, como a los prestadores de servicios y la comunidad en general, poniendo énfasis en las rutas criticas del sur de la entidad.

La creación de una partida presupuestal exclusiva para la zona, priorizando el desarrollo de la infraestructura y la promoción estratégica diferenciada.

La creación de un Registro Estatal de Prestadores de Servicios, con lo que podremos institucionalizar un padrón de certificación que garantice estándares internacionales de calidad y capacitación técnica continua.

Aumentar la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas, donde se incluyan auditorías para la evaluación de uso de recursos y el cumplimiento de metas.

El legislador agregó que se trata de “sumar fuerzas y voluntades para tomar de forma responsable el papel que nos corresponde en cada una de las áreas de oportunidad aquí expuestas”, finalizó.