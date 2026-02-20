CEDH indaga posible omisión en caso de niño fallecido por falta de intérprete

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) inició una investigación en torno a la atención brindada en el Hospital Infantil de la capital, tras el fallecimiento de un niño de cinco años originario de la comunidad ódami, ante la presunta ausencia de un intérprete durante su estancia médica.

El presidente del organismo informó que la indagatoria se abrió de oficio luego de que se hiciera público el caso en medios de comunicación, donde se señalaba que la familia del menor no habría contado con servicio de traducción para comprender la información relacionada con el estado de salud del pequeño.

Señaló que por el momento no existen conclusiones sobre posibles violaciones a derechos humanos, ya que la Secretaría de Salud se encuentra dentro del plazo legal para rendir el informe correspondiente y aportar los elementos necesarios para esclarecer lo ocurrido.

En días recientes, familiares del menor denunciaron que no recibieron información clara sobre el diagnóstico y evolución clínica, situación que, afirmaron, pudo estar vinculada a la falta de intérpretes en el nosocomio. La CEDH dará seguimiento al caso conforme avance el proceso de investigación.