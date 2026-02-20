Consolida Parral resultados históricos en seguridad

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que la región sur de la entidad registra actualmente una reducción del 20 por ciento en el delito de homicidio doloso, resultado del trabajo sostenido en materia de despliegue operativo, fortalecimiento institucional y coordinación estratégica entre los tres órdenes de gobierno.

Dentro de esta región, Parral representa el núcleo operativo, donde los resultados han sido aún más contundentes. En 53 meses de trabajo se ha logrado una disminución del 30 por ciento en homicidios dolosos, lo que equivale a 31 víctimas menos en comparación con periodos anteriores.

En materia de fortalecimiento institucional, Parral presenta un avance físico del 84 por ciento, acompañado de una inversión histórica de 21 millones 698 mil 867 pesos destinados al equipamiento de la Policía Municipal.

Este impulso ha fortalecido la capacidad operativa y ha generado impactos directos en la incidencia delictiva, reflejándose en una disminución del 15 por ciento en homicidios de mujeres, una reducción total del 100 por ciento en casos de extorsión. De igual manera, se registra una reducción del 33 por ciento en violencia de género bajo este indicador.

A este fortalecimiento se suma el despliegue tecnológico de la Plataforma Centinela, que en Parral cuenta con un avance del 100 por ciento en la instalación de cámaras de videovigilancia, arcos carreteros y la operación del subcentro regional.

Gracias a esta infraestructura tecnológica se han consolidado importantes resultados operativos, entre ellos la detención de 29 generadores de violencia por delitos del fuero federal, así como 532 presuntos delincuentes por delitos del fuero común, relacionados con narcomenudeo, robo, lesiones, amenazas y cumplimiento de órdenes de aprehensión.

Asimismo, se han recuperado 59 vehículos con reporte de robo y 220 vehículos involucrados en diversos delitos, además del aseguramiento de más de 107 mil pesos de procedencia ilícita y la recuperación de más de 2 mil 140 unidades de madera en apoyo al sector maderero.

En materia de armamento y explosivos, se han asegurado 51 armas de fuego, 723 artefactos explosivos, 90 cargadores y mil 856 municiones activas, además de más de 70 piezas de equipo táctico.

En el combate al narcomenudeo y la producción de droga, se decomisaron 130 kilogramos de marihuana, un kilogramo de cocaína y un kilogramo de cristal, así como la destrucción de 263 mil plantas de marihuana y la devastación de tres plantíos con una superficie superior a los 25 mil metros cuadrados.

Con estos resultados, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda su compromiso de continuar fortaleciendo la estrategia integral en la región sur, consolidando capacidades institucionales y manteniendo acciones firmes para preservar la paz y la tranquilidad de las y los chihuahuenses.