Presentan Índice Global de Crimen Organizado

fuente: unotv

México se colocó a la cabeza de los mercados ilícitos en 2025, con un puntaje de 8.27 sobre 10, según el Índice Global de Crimen Organizado elaborado por la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC). El estudio evalúa la actividad del crimen organizado en 193 países.

El informe ubica al país por encima de naciones como Myanmar, Colombia, Irán y Nigeria en el indicador denominado “Criminal Market Scores”, que mide la prevalencia y severidad de mercados ilegales.