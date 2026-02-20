Habilitan circulación en puente de la Sierra Azul

Con el firme compromiso de garantizar una movilidad más segura y eficiente en las colonias de Chihuahua Capital, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, llevó a cabo la apertura del puente vehicular de la colonia Sierra Azul, obra que permitirá a las y los habitantes desplazarse con mayor facilidad hacia sus actividades diarias.

Mediante la aplicación de un plan estratégico de remediación, la estructura que conecta la avenida Oriente 1 con la calle Sierra de Pedernales ya se encuentra en funcionamiento, fortaleciendo la conectividad y reduciendo tiempos de traslado en la zona.

Cabe señalar que los trabajos para su cruce de forma peatonal continúan, por lo que se invita a transitar con precaución por la zona.

Estas acciones beneficiarán directamente a más de 5 mil 900 vecinos de las colonias Sierra Azul y Rinconada Sierra Azul, así como a quienes laboran en la zona industrial Punta Oriente y en el Parque Industrial Ávalos, mejorando el acceso y la seguridad vial en este sector de la ciudad.

El Gobierno Municipal agradece a la ciudadanía por su paciencia y apoyo durante la realización de los trabajos garantizando que las personas pasen menos tiempo en el tráfico y más tiempo con su familia.