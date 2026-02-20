Asiste alcalde Marco Bonilla a baile de corazones de clubes del abuelo de la zona su

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, acompañado de su esposa Karina Olivas, presidenta del DIF Municipal, asistió al “Baile de Corazones” organizado en el Centro Comunitario de Ranchería Juárez, donde convivió con integrantes de los clubes del abuelo de la zona sur de la ciudad, quienes disfrutaron de una tarde llena de música, baile y celebración con motivo del Día de San Valentín.

Durante el evento, el Alcalde entregó el premio a la pareja ganadora del concurso de baile y reconoció la energía y entusiasmo de las y los adultos mayores pertenecientes a los centros comuntiarios:

Arturo Gámiz, Cerro Prieto, Industrial, Lealtad I, Lealtad II, Palestina, Punta Oriente, Ranchería Juárez, Santa Rosa, Valle Dorado y Vistas Cerro Grande.En su mensaje, Marco Bonilla destacó que las y los adultos mayores son parte fundamental de la fortaleza de Chihuahua, al haber trabajado por el desarrollo de la ciudad, formado familias y transmitir valores a generaciones enteras.

Asimismo, señaló que actividades como este baile permiten celebrar la vida con carácter y alegría, demostrando que la actitud y el entusiasmo no tienen edad.

De igual forma, subrayó que este tipo de encuentros no solo fomentan la convivencia, sino que reafirman el compromiso del Gobierno Municipal de acompañar y respaldar a las personas adultas mayores, reconociéndolas como el corazón de la ciudad.

Por su parte, Karina Olivas expresó su satisfacción por compartir esta celebración, resaltando la importancia de mantener una actitud positiva ante los retos de la vida y de fortalecer los lazos de unión a través de espacios de convivencia llenos de dinamismo y alegría.