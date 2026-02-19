García agradece respaldo en encuesta rumbo a 2027; prioriza su labor en DDHyE

El director de Desarrollo Humano y Educación del Municipio de Chihuahua, Mario García Jiménez, agradeció a las personas que lo han considerado en encuestas como posible aspirante a la Alcaldía en 2027, aunque dejó en claro que, por el momento, su prioridad es continuar con su responsabilidad en el servicio público.

Las declaraciones surgieron luego de que su nombre apareciera en un sondeo publicado por un medio digital, donde fue mencionado como eventual contendiente junto al fiscal general César Jáuregui Moreno, el secretario general de gobierno Santiago De la Peña y el director de la JMAS Alan Falomir.

García Jiménez expresó su gratitud hacia los ciudadanos que lo identifican como un perfil con capacidad de resolver problemáticas sociales. “En el día a día la gente nos reconoce como personas que podemos dar soluciones; esa es la asignación que me ha dado el alcalde: estar en una dependencia con sensibilidad y cercanía”, señaló.

Indicó que la encuesta lo tomó por sorpresa; sin embargo, no descartó la posibilidad de participar en la contienda electoral de 2027. “Estamos en el servicio público y seguir adelante es seguir comprometiéndose. Por ahora tenemos muy clara nuestra encomienda, la que nos da el alcalde, y estamos enfocados en ello. Llegarán los tiempos en los cuales podremos ver en qué condición nos encontramos”, afirmó.

El funcionario subrayó que su función principal es servir y atender a la ciudadanía, labor que ha desempeñado durante 22 años en distintas responsabilidades dentro del sector público. Aseguró que continuará trabajando con el mismo ímpetu y compromiso, recorriendo comunidades y dialogando con la gente.

“Quien no se compromete y no resuelve, no sirve”, concluyó.