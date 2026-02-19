Repartía “Cristal” en moto; la detienen en Jardines de Oriente

Con una cantidad de supuesto cristal equivalente a más de 20 porciones, una mujer fue detenida la noche del miércoles al oriente de la ciudad luego de que agentes municipales del grupo k9 solicitaran al conductor de una motocicleta detener la marcha para efectuar una revisión.

Se trata de Alicia Johana S. G., de 23 años de edad, quien viajaba como acompañante en el citado vehículo que despertó la sospecha de los policías luego que el motociclista acelerara con intenciones de alejarse de la patrulla en las calles Parque Sabatini y España, en Jardines de Oriente.

Si bien la motocicleta no presentaba ninguna condición irregular, al momento de hacerles una revisión a los ocupantes se le localizó a la joven la cantidad ya mencionada de la aparente droga, por la cual quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, en tanto su acompañante fue asegurado por la comisión de una falta administrativa y la motocicleta trasladada a los patios de la Comandancia Sur.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.