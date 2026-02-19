Sheinbaum ‘encarga’ revisar plazas que firmó Marx

fuente: excelsior

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que será la nueva administración de la Dirección de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública quien defina la validez de las 105 plazas que firmó Marx Arriaga antes de dejar su cargo.

El martes 17, Arriaga aseguró ante los medios de comunicación que pasó su último día trabajando: firmó plazas de maestros que estaban por honorarios.

La mandataria sostuvo que Nadia López tendrá que revisar la legalidad de las 105 plazas que autorizó Marx Arriaga mientras estaba encerrado en su oficina después de ser destituido del cargo.

“Vamos a ver, ya se revisará por parte de la nueva titular”, dijo en la conferencia de este jueves.

Defendió a Arriaga tras señalamientos de abusos y presunta solicitud de ‘moches’. Negó que haya una investigación contra el exfuncionario, lo describió como una persona honesta y “no hay nada que muestre lo contrario”.