Revisa estado condiciones de camión incendiado en la CH-P

Un camión de transporte de personal de la empresa Bafar quedó reducido a pérdidas totales la noche de ayer, luego de incendiarse cuando circulaba por la Vialidad CH-P, casi en el cruce con la calle 92. El siniestro provocó una fuerte movilización de corporaciones de emergencia y generó expectación entre automovilistas que transitaban por la zona.

Según relató el conductor, minutos antes de que iniciara el fuego escuchó un estallido proveniente del sistema de aire de los frenos. Tras detener la marcha para inspeccionar la unidad, abrió el cofre y en ese momento una llamarada se proyectó hacia el exterior, extendiéndose rápidamente hacia el interior del vehículo. En cuestión de segundos, las llamas envolvieron la cabina y los asientos, mientras una espesa nube de humo era visible a varios metros de distancia.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y policías municipales arribaron al lugar para acordonar el área y sofocar el incendio. No se reportaron personas lesionadas; sin embargo, el camión quedó completamente consumido por el fuego. Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para determinar con precisión el origen del siniestro.