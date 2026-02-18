Semana Santa 2026: alumnos tendrán un día extra de descanso

fuente: unotv

Las vacaciones de Semana Santa 2026 ya tienen fecha oficial para estudiantes de educación básica en México. De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el periodo de descanso abarca del 30 de marzo al 10 de abril de 2026.

Este receso aplica para alumnos de preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas y particulares incorporadas al sistema educativo nacional.

¿Cuándo inician las vacaciones de Semana Santa 2026?

Aunque oficialmente el periodo vacacional comienza el lunes 30 de marzo, en realidad los estudiantes podrán iniciar su descanso desde el viernes 27 de marzo.

La razón es que ese día está marcado en el calendario escolar como Consejo Técnico Escolar, por lo que no hay clases para los alumnos, aunque el personal docente sí debe acudir a laborar.

¿Cuándo terminan las vacaciones?

El periodo vacacional concluye el viernes 10 de abril de 2026, por lo que los estudiantes deberán regresar a clases el lunes 13 de abril.

Semana Santa trae un día extra para alumnos

El calendario escolar adelanta un día el inicio del descanso por una razón administrativa: el Consejo Técnico Escolar programado el viernes previo.

Aunque oficialmente las vacaciones están marcadas del 30 de marzo al 10 de abril, el hecho de que el viernes 27 no haya clases permite a las familias planear con mayor anticipación traslados, hospedaje y costos, especialmente en destinos turísticos donde la demanda aumenta durante estas fechas.

Este ajuste representa una ventaja para quienes buscan organizar salidas con más tiempo y evitar contratiempos de última hora.