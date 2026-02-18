Adolescente de 15 años fallece tras ser trasladado de emergencia al Hospital Central

Una lamentable tragedia se registró la tarde de este miércoles, luego de que un adolescente de 15 años de edad fuera ingresado de emergencia al Hospital Central, donde desafortunadamente ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron sus propios padres quienes lo trasladaron a bordo de una camioneta Ford Ranger color blanca, tras encontrarlo inconsciente dentro de una de las habitaciones de su domicilio, ubicado en la colonia San Fernando.

Al arribar al área de Urgencias, el personal médico intentó brindarle atención inmediata; sin embargo, tras la valoración correspondiente, confirmaron que el menor ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al nosocomio para tomar conocimiento de los hechos, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este lamentable suceso.

Peritos de la Unidad de Criminalística llevaron a cabo el levantamiento de evidencias y el procesamiento de la escena. Hasta el momento, la autoridad mantiene abierta la carpeta de investigación.