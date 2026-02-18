Buscará FACH llevar caso Corral a la Suprema Corte

El fiscal anticorrupción del estado, Luis Abelardo Valenzuela Holguín, anunció que acudirán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que resuelva el conflicto de competencia sobre la investigación iniciada contra el exgobernador Javier Corral Jurado, luego de que un tribunal federal determinó que el asunto debe ser atraído por la Fiscalía General de la República (FGR).

El funcionario estatal explicó que, a petición del exmandatario, un juez federal resolvió que la instancia federal es la competente para continuar con la indagatoria relacionada con el presunto delito de peculado agravado por un monto de 98.6 millones de pesos, recursos correspondientes a participaciones federales.

Valenzuela Holguín sostuvo que dicha resolución vulnera el sistema nacional de fiscalización y contraviene la Ley de Coordinación Fiscal, el pacto federal y disposiciones constitucionales. “Vamos a agotar todos los recursos legales; acudiremos hasta la Corte para que se dirima este tema, porque no es un asunto menor, tiene implicaciones para todo el país”, expresó.

El fiscal subrayó que la carpeta de investigación, en la que también figuran el exsecretario de Hacienda estatal Arturo Fuentes Vélez y el abogado Pedro López Elías, está debidamente integrada desde el punto de vista técnico y jurídico.

Afirmó que la intención de llevar el caso al ámbito federal impacta la competencia de las autoridades locales para investigar posibles irregularidades en el manejo de participaciones federales, por lo que buscarán que el máximo tribunal del país establezca un criterio definitivo.