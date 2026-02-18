Maru cuestiona eventual regreso de Marx a la UACJ

La gobernadora María Eugenia Campos Galván manifestó dudas ante la posibilidad de que Marx Arriaga retome actividades como profesor en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), tras darse a conocer su eventual reincorporación a la institución académica.

Al ser abordada por representantes de medios de comunicación, la mandataria estatal reaccionó con escepticismo sobre el tipo de cátedra que podría impartir el exfuncionario federal y cuestionó abiertamente su regreso frente a grupo.

Aunque consideró que su participación en labores de investigación podría encuadrar dentro del ámbito universitario, dejó clara su postura en contra de que vuelva a desempeñarse como docente, particularmente después de la polémica que rodeó su gestión en el Gobierno Federal.

Arriaga se desempeñó como director general de Materiales Educativos en la Secretaría de Educación Pública (SEP), desde donde coordinó el rediseño de los libros de texto gratuitos, proceso que generó controversia en diversas entidades del país, incluido Chihuahua.

Tras su salida de la dependencia federal, trascendió su regreso a Ciudad Juárez y su posible reincorporación a la UACJ, situación que ha provocado diversas reacciones en el ámbito político y educativo del estado.