Inaugura SEyD nueva infraestructura en la Secundaria Estatal No. 3020

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), a través del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife), inauguró nuevas obras en la Secundaria Estatal No. 3020, gracias a una inversión de 13 millones 540 mil pesos, en beneficio de 319 estudiantes.

El nuevo edificio consta de siete aulas didácticas totalmente equipadas con butacas, aires, calentones de gas, pizarrones, sillas y escritorios para docentes, así como servicios sanitarios, un muro de contención y malla ciclónica junto con la construcción de una barda barandal.

Estas obras forman parte del Programa “Juntos Construimos” y permitirán mejorar las condiciones de aprendizaje, fortalecer la infraestructura educativa y generar resultados visibles para las familias de este plantel escolar, ubicado en la colonia Valle de San Pedro, al norte de la ciudad de Chihuahua.

La inauguración de obras fue encabezada por el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, quien resaltó que es un día muy significativo, porque no solo se entrega un edificio, sino que se reafirma que cuando sociedad y Gobierno trabajan de la mano, los resultados se construyen juntos.

“Invertir en infraestructura educativa es invertir en igualdad, es garantizar que nuestras y nuestros estudiantes tengan entornos seguros, adecuados y modernos que favorezcan su formación académica y su desarrollo integral”, expresó Gutiérrez Dávila.

En el evento se tuvo la presencia del director general del Ichife, Luis Iván Ortega Ornelas; el jefe del Departamento de Educación Secundaria, Jesús Humberto Mendoza López; y la diputada local, Nancy Frías.

Además de la directora de la Secundaria Estatal No.3020, Imelda Delgado Ríos; la representante de madres y padres de familia, Valeria Guerrero Ruíz; así como estudiantes, docentes y personal administrativo del plantel.