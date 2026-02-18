Invita Marco Bonilla a jóvenes de la UACH a participar en la política y transparencia

En el marco del programa “Alcalde en tu Universidad”, el presidente municipal Marco Bonilla visitó la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), donde dialogó con estudiantes sobre los retos de la política actual, los avances del Gobierno Municipal en materia de seguridad, desarrollo económico y educación, así como la importancia de que las y los jóvenes se involucren activamente en la toma de decisiones de la ciudad.

Durante su mensaje, el Alcalde reconoció que existe desconfianza hacia la clase política y que muchos jóvenes sienten apatía por estos temas; sin embargo, subrayó que la participación ciudadana no termina en el voto, sino que comienza con él.

“Si queremos acabar con la corrupción y mejorar nuestro gobierno, necesitamos ciudadanos informados, críticos y participativos.

La obligación ciudadana no se agota en votar, nace ahí; hay que revisar, cuestionar y exigir cuentas todos los días”, expresó.

Ante los universitarios, el Edil destacó que herramientas como la declaración patrimonial pública permiten a cualquier persona consultar información sobre el patrimonio de los servidores públicos, e invitó a los estudiantes a utilizar los mecanismos de transparencia disponibles en el portal oficial del Municipio.

Asimismo, exhortó a las y los jóvenes a informarse sobre las acciones que realiza la administración municipal en temas como infraestructura, seguridad y programas sociales, y los animó a dar seguimiento a los canales oficiales donde se rinden cuentas de manera permanente.

En materia de seguridad, Marco Bonilla resaltó la consolidación de la Plataforma Escudo Chihuahua Capital y la creación del Instituto Superior de Seguridad de Chihuahua, donde actualmente se imparten licenciaturas y próximamente maestrías para profesionalizar a los cuerpos policiales, con el objetivo de fortalecer la preparación y dignificación del servicio.

Además, en desarrollo económico, destacó que Chihuahua Capital se posiciona como una de las ciudades más competitivas del país, con crecimiento en empleo formal y reconocimiento nacional por su innovación y calidad de vida.

También subrayó el impulso a emprendedores y MIPyMES, con una inversión superior a los 200 millones de pesos anuales para fomentar la generación de empleo digno y bien remunerado.

En el ámbito educativo y social, mencionó programas como la Universidad de las Mujeres, que actualmente atiende a 290 alumnas en modalidades flexibles, así como la construcción del Polideportivo Luis H. Álvarez, espacio deportivo municipal de primer nivel que promueve la igualdad de oportunidades para niñas, niños y jóvenes.

Durante el encuentro, el Presidente Municipal compartió experiencias personales sobre su formación en escuelas públicas y su paso por la UACH, destacando que los sueños pueden concretarse con preparación, disciplina y propósito claro

“Que nadie les diga que están muy jóvenes para asumir un reto.

Los jóvenes sí podemos gobernar, administrar y transformar nuestra ciudad. Pero no lo podemos hacer solos; necesitamos que ustedes participen, cuestionen y propongan”, remarcó.

Finalmente, el Alcalde invitó a las y los estudiantes a acompañar el ejercicio de gobierno con críticas constructivas, propuestas y participación activa desde las aulas, convencido de que el presente y el futuro de Chihuahua están en manos de su juventud.