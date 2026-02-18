Reitera Desarrollo Rural invitación a integrarse al Directorio Agroindustrial de Chihuahua

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), a través de la Dirección de Agronegocios, reiteró la invitación a productores y a empresarios de la industria alimenticia a registrarse en el Directorio Agroindustrial.

El proyecto consiste en una recopilación de quienes producen, procesan y comercializan productos agropecuarios y de valor agregado.

La iniciativa integra de manera sectorizada información por municipio, tipo de producto y actividad, para facilitar el contacto directo entre productores, compradores y público en general.

El jefe de Agroindustria de la Dirección de Agronegocios, Alejandro Galicia, invitó a los productores a formar parte de este Directorio, a través del cual se dará mayor promoción a sus productos.Añadió que con este registró, se amplían las oportunidades de comercialización y se fortalece su posicionamiento en el mercado: “Queremos contar con un directorio nutrido, que represente la calidad y diversidad de Chihuahua”, expresó el funcionario.

Explicó que el objetivo es impulsar la promoción de la agroindustria chihuahuense, fortalecer las cadenas de valor y fungir como una herramienta para la vinculación comercial en nuevos mercados.

El registro permanecerá abierto indefinidamente para que los interesados se suscriban en cualquier momento.

Se puede hacer a través de la siguiente liga:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea0_oVU1hNvpubYcxj96-NyTu2MwrwfmTN41EbeHyOIIbDeQ/viewform?usp=headerLa dependencia invitó además a enviar material fotográfico o imágenes de productos al correo:

directorioagroindustrial.cuu@gmail.com, para complementar un esquema integral de presentación para cada productor.