Reincorporación de Marx a UACJ será decisión universitaria: secretario

El secretario de Educación y Deporte del Estado, Hugo Gutiérrez Dávila, aclaró que cualquier eventual regreso de Marx Arriaga Navarro a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) dependerá exclusivamente de la determinación que adopte la propia institución.

El funcionario estatal explicó que Arriaga mantiene una licencia sin goce de sueldo en la universidad fronteriza, por lo que al concluir dicho periodo podría solicitar su reincorporación, siempre y cuando la casa de estudios lo autorice conforme a su normativa interna.

En cuanto a su salida de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Gutiérrez Dávila señaló que, más allá de los movimientos administrativos, la prioridad para el estado es garantizar la continuidad del trabajo académico y el aprovechamiento de los materiales de apoyo que distribuye la federación.

Subrayó que el objetivo es fortalecer los recursos pedagógicos y realizar mejoras metodológicas con base en la experiencia del magisterio, cuya participación dijo es clave para perfeccionar los contenidos y elevar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas.