Por qué Marx Arriaga no deja su oficina en la SEP tras su destitución

Marx Arriaga se negó a abandonar su oficina en la Secretaría de Educación Pública (SEP) luego de ser informado de su remoción como director general de Materiales Educativos. El ahora exfuncionario sostiene que permanecerá en el lugar hasta recibir un documento oficial que explique el motivo y el fundamento de su salida.

Por su parte, la SEP difundió un boletín el 13 de febrero de 2026 en el que negó que hubiera ocurrido un “desalojo” en el inmueble y rechazó versiones sobre un operativo para sacarlo por la fuerza.

¿Qué pasó el 13 de febrero?

De acuerdo con reportes públicos, personal de la SEP acudió a la oficina de Arriaga para notificarle su separación del cargo. En medio de la tensión, trascendió la presencia de elementos de seguridad; sin embargo, la dependencia aseguró oficialmente que no se realizó un desalojo.

Arriaga, por su parte, difundió su postura: no dejará el despacho sin recibir un oficio que detalle formalmente la decisión y las razones.

¿Por qué exige un documento por escrito?

El argumento de Arriaga se centra en que los actos de autoridad deben emitirse por escrito y con fundamento y motivación, conforme al artículo 16 de la Constitución. En términos prácticos, un documento formal le daría certeza sobre:

Cuál fue la determinación de la autoridad

Por qué se tomó,

y qué vías de impugnación podrían proceder (según su situación laboral y administrativa).

Ojo: esto no equivale a afirmar que “no puede retirarse a nadie de una oficina” en todos los casos, sino que la actuación debe formalizarse y justificarse conforme al marco legal aplicable.