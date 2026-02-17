Arturo Zubía acerca programas y financiamientos al campo de la región

Con el compromiso de fortalecer al sector agropecuario, el diputado Arturo Zubía asistió a la Asamblea Ordinaria de la Asociación Agrícola Local de Camargo y a la Asamblea de la Asociación Ganadera Local de Saucillo, donde se presentaron los programas que próximamente estarán abiertos para beneficio de productores y ganaderos.

Durante su intervención, dio a conocer el Programa de Valor Agregado a los Productos del Campo, mediante el cual los hombres pueden acceder a apoyos de hasta 40 mil pesos y las mujeres hasta 50 mil pesos, destinados a la adquisición de maquinaria y equipo que permita transformar sus productos y mejorar su rentabilidad.

Asimismo, se informó sobre el apoyo de fertilizante, que contempla la compra de hasta una tonelada subsidiada, con el objetivo de reducir costos y fortalecer la producción agrícola.

En el tema de financiamiento, Carlos Gutiérrez, de la Secretaría de Desarrollo Rural de Chihuahua, brindó información clave sobre créditos agropecuarios y herramientas estratégicas para impulsar el crecimiento del sector productivo.

El diputado Arturo Zubía reafirmó su compromiso de seguir gestionando y acercando programas que fortalezcan al campo y generen mayores oportunidades para las familias de la región.