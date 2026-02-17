Retira Municipio más de 245 toneladas de basura de domicilio en colonia Saucito

El Gobierno Municipal de Chihuahua, retiró un total de 245 toneladas de basura y escombro de una vivienda en la colonia Saucito, ya que esta casa contaba con un reporte de acumulación de residuos, los cuales ya causaban riesgos a la salud a los moradores del lugar.

La limpieza se realizó en coordinación entre las direcciones de Desarrollo Urbano y Ecología, Obras Públicas y Mantenimiento Urbano, para el retiro y disposición adecuada de los desechos.

Por parte del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), también se realizó fumigación al interior de la vivienda y en domicilios colindantes para prevenir la proliferación de fauna nociva y salvaguardar la salud de las y los vecinos.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada para atender situaciones que representen un riesgo para la comunidad por el bien de las familias de Chihuahua.

Para realizar alguna denuncia relacionada con acumulación de residuos, la ciudadanía puede comunicarse al 072, extensiones 6044 y 6054, o acudir a las instalaciones ubicadas en calle Camino a la Presa Chuvíscar número 1108, colonia Campesina Nueva.