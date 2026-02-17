Maru Campos cumple; entrega tramo carretero Meoqui-Julimes en beneficio de más de 50 mil personas.

La rehabilitación de esta vía, así como del camino a Rosales y el acceso al seccional de Lázaro Cárdenas, representan en conjunto una inversión superior a los 100 mdp

La gobernadora Maru Campos entregó la obra de rehabilitación de la carretera Meoqui-Julimes que beneficiará a más de 50 mil personas, y que, en conjunto con la reconstrucción de la vía a Rosales y el acceso al seccional de Lázaro Cárdenas, representa una inversión superior a los 100 millones de pesos (mdp).

“Hoy venimos a entregar obras pensadas para durar, no que se acaben en una semana, dos semanas o en un mes. Estas carreteras son mucho más que asfalto, son las rutas del trabajo y del sustento de las familias”, afirmó la mandataria durante la entrega.

Recordó que la semana pasada se entregaron otros tramos que conectan a Delicias con los poblados de Saucillo, Naica y Rosales (incluido el tramo a la Presa Las Vírgenes)

“Estas carreteras y esta obra son mucho más que asfalto. Son las rutas por donde sale el fruto del trabajo de ustedes, de muchas generaciones. Son los caminos que conectan la cosecha con el mercado y el esfuerzo con el sustento de sus familias”, dijo al dirigirse a los productores de la zona.

Dio a conocer que adicionalmente, mediante el programa “Caminos que nos unen” en la región centro-sur del estado se intervinieron 190 kilómetros (km) de caminos saca-cosechas, con recursos superiores a 160 mdp.

Añadió que esto forma parte de una estrategia estatal para fortalecer la conectividad y la seguridad en todo el territorio.

El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Chanez, informó que con estas obras se beneficia a más de 245 mil residentes de municipios de la región, con una inversión de 268 millones de pesos y una cobertura de 132 km de superficie.

La alcaldesa de Meoqui, Miriam Soto, consideró que la conclusión de las obras representa el cierre de una deuda de casi siete décadas en la región, pues es el tiempo que esta rúa permaneció sin recibir reparaciones.