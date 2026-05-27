Descartan contratos con empresa vinculada a investigaciones en Estados Unidos

El titular de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, Héctor Acosta Félix, informó que tras una revisión interna no se encontraron contratos entre el Gobierno del Estado y una empresa señalada recientemente en investigaciones de Estados Unidos por presuntos vínculos criminales.

El auditor detalló que el análisis incluyó contratos auditados desde 2021 hasta la fecha, sin detectar convenios relacionados con la compañía investigada.

“Hasta el momento no hemos detectado ninguna empresa señalada por presuntos vínculos con la delincuencia que tenga contratos con gobiernos estatal o municipales”, afirmó.

En otro tema, Acosta Félix señaló que las observaciones realizadas anteriormente al proyecto de la Torre Centinela quedaron solventadas luego de que el proveedor realizara un pago superior a los 112 millones de pesos por incumplimientos en los tiempos de entrega.

Asimismo, indicó que actualmente continúan las revisiones sobre los recursos ejercidos durante 2025 y aseguró que el proyecto podría concluir con un costo menor al originalmente presupuestado.

“Sería un caso poco común en México, que un proyecto de esta magnitud termine teniendo un costo menor al programado inicialmente”, expresó.

El auditor también reconoció la disposición de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua para aplicar sanciones contractuales al proveedor responsable de los retrasos