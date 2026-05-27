Realiza Salud doble trasplante renal

La Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua, a través del Centro Estatal de Trasplantes y el Hospital Central del Estado, informó que el pasado 20 de mayo se realizó un proceso de trasplante renal, en beneficio de dos pacientes.Gracias a ambas intervenciones, una adolescente de 12 años de edad y una mujer, ahora cuentan con una mejor expectativa y calidad de vida.

La dependencia expresó su reconocimiento y agradecimiento a la familia de la persona donante, que autorizó el procedimiento, ya que su determinación permitió mejorar las condiciones de salud de ambas personas receptoras.

Destacó la participación del equipo multidisciplinario del Programa de Donación y Trasplante de Órganos, entre los que se encuentran médicos especialistas, personal de enfermería, coordinadores hospitalarios, entre otros.

La Secretaría de Salud reiteró la importancia de fortalecer la cultura de la donación de órganos e invitó a la población a informarse y dialogar en familia sobre este tema.