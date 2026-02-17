Compromiso que se convierte en bienestar.

En el Gobierno Municipal seguimos sumando esfuerzos con las organizaciones de la sociedad civil para impulsar el bienestar de las familias juarenses.

Hoy, Rubí Enríquez, Presidenta del DIF Municipal, encabezó la entrega simbólica de equipo médico, sillas de ruedas y camas a la asociación civil Los Ojos de Dios, con una inversión total de 975,293 pesos, a través del Fondo de Impulso a las Asociaciones Civiles.

Este respaldo fortalecerá el aprendizaje, desarrollo integral y atención a la salud de 54 niñas, niños y jóvenes con discapacidad.

“Hablar de Los Ojos de Dios es hablar de amor, de compromiso auténtico y de la vocación solidaria que se refleja en cada persona que forma parte de este espacio”, expresó la Presidenta del DIF.

Asimismo, reconoció a Patricia Silis y Gerardo Rivera, Directores y Fundadores de la asociación, por su labor humana y por continuar generando oportunidades para quienes reciben atención en la institución.